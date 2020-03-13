Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Об уходе из спорта 31-летний спортсмен сообщил в Twitter, лаконично написав: «Конец пути. Пора прощаться».

Thanks for the journey ?

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

За свою карьеру Фуркад завоевал пять золотых и две серебряных медали Олимпийских игр. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.

Также француз семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус — с 2012 по 2018 год включительно. Раньше никому не удавалось победить в общем зачете больше трех раз подряд (Франк Ульрих, Рафаэль Пуаре и Уле Эйнар Бьорндален) и больше шести раз в общей сложности (Бьорндален). В этом сезоне Фуркад может добавить восьмой «глобус», если в заключительном старте — гонке преследования в Контиолахти — удержит 10-очковое преимущество над Йоханнесом Бе.

Кроме того, на счет Фуркада пять Малых глобусов в индивидуальных гонках, семь — в спринтерских, пять — в масс-старте и пока что восемь — в гонках преследования. Биатлонист не уточнил, выйдет ли он на старт гонки преследования.