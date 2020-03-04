Марта Ольсбу Ройселлан: «Пропущу этап Кубка мира из-за болезни. Надеюсь, это не коронавирус»

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселлан сообщила, что из-за болезни пропустит этап Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия).

— Я подхватила небольшую простуду на выходных и до сих пор не победила ее, — цитирует норвежку TV2.no. — У меня температура и кашель, обычные симптомы простуды. Коронавирус? Ха-ха, нет, это не он. Я действительно надеюсь, что не коронавирус. Надеюсь выступить хотя бы в Холменколлене. Но это невозможно предсказать, мне нужно время. Надеюсь, что скоро вернусь.

Этап Кубка мира в Нове Место пройдет с 5 по 8 марта.