Финская биатлонистка Мари Эдер эмоционально отреагировала на решение Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру.

— Она всегда поддерживала мне. Почти 15 лет мы тренировались вместе чуть ли ни каждый день, — цитирует Эдер Iltalehti. — Кайса — это олицетворение финского биатлона. И на ее примере росло новое поколение финских спортсменов.

Она сделала очень многое для развития нашего вида спорта во всей стране. С ее появлением к биатлону стали относиться иначе.