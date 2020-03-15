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Мари Эдер: «Мякяряйнен — это олицетворение финского биатлона»

09:36
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Финская биатлонистка Мари Эдер эмоционально отреагировала на решение Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру.

— Она всегда поддерживала мне. Почти 15 лет мы тренировались вместе чуть ли ни каждый день, — цитирует Эдер Iltalehti. — Кайса — это олицетворение финского биатлона. И на ее примере росло новое поколение финских спортсменов.

Она сделала очень многое для развития нашего вида спорта во всей стране. С ее появлением к биатлону стали относиться иначе.

Кубок мира по биатлону

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