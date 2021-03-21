Маматов поздравил Латыпова с серебром в масс-старте

Почетный вице-президент союза биатлонистов России, двухкартный олимпийский чемпион Виктор Маматов прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта в финале Кубка мира в Эстерсунде.

21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бо.

«Поздравляю Латыпова! Сделал подарок себе на день рождения! Латыпов — сильный спортсмен. Все его характеризуют именно так— сказал Маматов «СЭ». - Но с нервами он не всегда может справиться. Хочется его лучших результатов, но не всегда ситуация складывается так, что он с нервами справляется. По характеру исполнения он еще немного плавает — не знает, что и как. Послушал его интервью. Он правильно поступил, что думал только о том, как не отстать. Это в итоге и приносит результат».

Также Маматов высказался о подготовке спортсменов.

«Надо делать правильные выводы и не допускать того, что уже было. Осталось только одно — встать с колен, на которых они оказались. Нужен заряд, которого бы хватило на целый сезон. Подготовка должна быть жесткой. Желаю, чтобы повезло с погодой в осенний период, когда будут тренировки перед первенством страны», — добавил Маматов.

27-летний Латыпов, отставший от француза Дестье на 8,9 секунды в масс-старте, обошел победителя общего зачета Кубка мира норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

(Константин Колмаков)