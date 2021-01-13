Почетный вице-президент союза биатлонистов Виктор Маматов прокомментировал для «СЭ» результаты мужского спринта.

— Понемногу набирают ход наши спортсмены. Не так быстро, как хотелось бы, конечно. Предпосылки для положительных результатов есть. Пока что видно, что нет единого механизма.

Хочется видеть, чтобы у нас наконец-то появилась дисциплина. Чтобы команда тренировалась вместе, ходила вместе. Тогда и положение будет улучшаться. У всех сборных это заметно. Все должно быть подчинено одному — победе. Как на трассе, так и вне ее.

(Владимир Пушкарев)