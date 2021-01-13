Маматов — о результате мужского спринта: «Предпосылки для положительных результатов есть»
18:45
Почетный вице-президент союза биатлонистов Виктор Маматов прокомментировал для «СЭ» результаты мужского спринта.
— Понемногу набирают ход наши спортсмены. Не так быстро, как хотелось бы, конечно. Предпосылки для положительных результатов есть. Пока что видно, что нет единого механизма.
Хочется видеть, чтобы у нас наконец-то появилась дисциплина. Чтобы команда тренировалась вместе, ходила вместе. Тогда и положение будет улучшаться. У всех сборных это заметно. Все должно быть подчинено одному — победе. Как на трассе, так и вне ее.
(Владимир Пушкарев)
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