Малиновский вместо Бабикова выступит в спринте в Оберхофе

Игорь Малиновский выступит в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает официальный сайт IBU. Для 23-летнего спортсмена это первая гонка в сезоне, и стартовать он будет под последним, 101-м номером.

Первым среди россиян побежит Евгений Гараничев (№5), дальше — Эдуард Латыпов (№41), Александр Логинов (№43), Кирилл Стрельцов (№70) и Матвей Елисеев (№86).

Не выступит в спринте Антон Бабиков, занявший 74-е место на предыдущем этапе в данной дисциплине.

Спринтерская гонка в Оберхофе пройдет в среду, 13 января, начало — в 16.30 (мск).