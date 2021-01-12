Трехкратный чемпион мира Максим Чудов в интервью «СЭ» прокомментировал заявления российских биатлонистов, что основная ставка в подготовке к чемпионату мира, из-за чего результаты на этапах Кубка мира могут быть неудовлетворительными. По мнению Чудова, такая риторика звучать не должна.

«Нужно готовиться к каждому старту, каждый турнир важен, — сказал Чудов. — Когда я был спортсменом, готовился и старался победить на любом турнире. Понятное дело, есть физическая форма, готовность, прочие обстоятельства. От них многое зависит. Но когда шесть человек выступает за сборную, четыре человека — они представляют свою страну. Это ответственность. Как вообще можно говорить важен старт или не важен. Выходишь и бьешься в каждой гонке. Что вообще такое значит «не важный» старт? С таким отношением лучше дома вообще сидеть».

(Рустам Имамов)