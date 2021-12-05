Маковеев считает, что российским биатлонистам не нужно посыпать голову пеплом

Мастер спорта международного класса по биатлону Андрей Маковеев прокомментировал результаты россиян в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Нервная гонка. Латыпов готов физически, а психологически еще не выдерживает такого накала страстей. Потенциал у него огромный. Все придет с опытом. Он выступает, борется на таком высоком уровне. Всему свое время. Мужская команда более чем в боевом состоянии сейчас. Дай бог, чтобы это состояние улучшалось к Олимпиаде. Сейчас самое время набирать форму через старты. Тем более у многих соперников тоже не получалось. Были и штрафные круги. Может, усталость, может, погодные условия. Посыпать голову пеплом совершенно точно не надо», — сказал Маковеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-биатлонист также поделился мнением о готовности Эдуарда Латыпова претендовать на медали в следующих гонках.

«Латыпов мог претендовать на подиум, но было видно, что перестраховывается. Этого нельзя делать. Просто надо работать в одном ритме и не допускать каких-то посторонних мыслей, которые, возможно, были у Латыпова в голове. Технически он готов, а психологически еще наберет опыт через такие уроки. Все это проходили. Я думаю, что он справится», — добавил Маковеев.

5 декабря лучшим российским биатлонистом в гонке преследования стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Спортсмен занял 11-е место. Первое место у норвежца Ветле Кристиансена, второй — швед Себастьян Самуэльссон. Бронза у француза Эмильян Жаклена.