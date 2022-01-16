Маковеев отреагировал на серебро российских биатлонистов в гонке преследования

Мастер спорта международного класса по биатлону Андрей Маковеев прокомментировал «СЭ» выступление российских биатлонистов в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира 2022 года в Рупольдинге (Германия).

«Саша Логинов набирает от старта к старту. Это очень радует в преддверии Олимпиады. Попадание на пьедестал необходимо было ему для самоуспокоения. Сейчас Логинов получит заряд уверенности, а во время дальнейших стартов будет спокойно готовится к Пекину. Касательно Максима Цветкова, мы видим, что его амбиции в этом сезоне направлены на участие в Олимпийских играх. У него все получается. Его нужно будет брать в Пекин. Он проверенный спортсмен. Радует конкуренция в нашей команде: и молодежь подрастает, и опытные биатлонисты показывают себя. Надеюсь, что на Олимпиаде мы увидим много медалей у мужской команды, равно как и у женщин, где тоже есть, кому показывать результат», — сказал Маковеев «СЭ».

Победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге стал француз Кантен Фион-Майе. Александр Логинов финишировал вторым, став лучшим из россиян в этой гонке. Максим Цветков занял девятое место, а Даниил Серохвостов — 17-м.