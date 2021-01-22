Логинов вышел на пятое место в зачете индивидуальной гонки

Россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. Это позволило ему подняться в зачете Кубка мира в данной дисциплине с десятого места на второе. В общем зачете Логинов поднялся на две строчки — с 19-й на 17-ю.

Лидирует в гонке за Большой хрустальный глобус норвежец Йоханнес Бе.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 649 (+31)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 618 (+54)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 537 (+26)

4 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 513 (+14)

5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 454 (0)

6 (7). Кантен Фийон Майе (Франция) — 452 (+48)...

17 (19). Александр Логинов (Россия) — 325 (+60)...

20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 260 (0)...

23 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 196 (0)...

30 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 130 (+27)...

55 (54). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

60 (60). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...

77 (73). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

79 (74). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 114 (+54)

2 (10). Александр Логинов (Россия) — 91 (+60)

3 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 91 (+48)

4 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 85 (+31)

5 (20). Лукас Хофер (Италия) — 64 (+43)

6 (13). Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 60 (+32)...

29 (-). Евгений Гараничев (Россия) — 27 (+27)...

41 (26). Матвей Елисеев (Россия) — 15 (0)...

52 (37). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 5136 (+422)

2 (2). Франция — 4533 (+387)

3 (3). Германия — 4418 (+378)

4 (4). Швеция — 4339 (+318)

5 (5). Россия — 4200 (+378)

6 (6). Австрия — 3752 (+375)