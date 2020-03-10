Логинов тренируется вместе со сборной

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что лидер мужской команды Александр Логинов готовится к этапу Кубка мира в Финляндии. Он пройдет в Контиолахти, после чего сезон завершится в норвежском Холменколлене.

«Его состояние было не совсем хорошим, но о болезни речи не идет, — отметил Хованцев. — Мы уже в Финляндии. По выступлению Логинова на этапе пока стоит вопрос, но он готовится вместе со сборной в общей группе. При этом на 99 процентов он не поедет на этап в Норвегию». (sportsdaily.ru)