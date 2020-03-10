Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Логинов тренируется вместе со сборной

10 марта 2020, 23:00
Теги:

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что лидер мужской команды Александр Логинов готовится к этапу Кубка мира в Финляндии. Он пройдет в Контиолахти, после чего сезон завершится в норвежском Холменколлене.

«Его состояние было не совсем хорошим, но о болезни речи не идет, — отметил Хованцев. — Мы уже в Финляндии. По выступлению Логинова на этапе пока стоит вопрос, но он готовится вместе со сборной в общей группе. При этом на 99 процентов он не поедет на этап в Норвегию». (sportsdaily.ru)

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир