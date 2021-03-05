БИАТЛОН
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Логинов считает, что чемпионата мира ему не удался

17:28
Теги:

Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение, что он неудачно выступил на чемпионате мира. Спортсмен впервые за долгое время согласился дать интервью.

«Я всегда со всеми нахожу общий язык, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Всегда пойду на контакт проблем с этим нет никаких. Чемпионат мира мне не удался. В большей степени не получилось. Мы хотели получить максимальный результат, боролись, старались. Где-то не хватило. Можно было бы и в спринте лучше выступить, если бы не застрявший патрон.

Это был не самый простой год. Самоподготовка? Будет весна, обсудим с Касперовичем, с Майгуровым, с тренерским штабом, будем находить компромиссы, чтобы показать на следующий год свой результат. Сезон сложный, хоть и не скажу, что неудачный».

На чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения) Логинов завоевал бронзовую медаль в эстафете.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир