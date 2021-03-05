Логинов считает, что чемпионата мира ему не удался
Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение, что он неудачно выступил на чемпионате мира. Спортсмен впервые за долгое время согласился дать интервью.
«Я всегда со всеми нахожу общий язык, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Всегда пойду на контакт проблем с этим нет никаких. Чемпионат мира мне не удался. В большей степени не получилось. Мы хотели получить максимальный результат, боролись, старались. Где-то не хватило. Можно было бы и в спринте лучше выступить, если бы не застрявший патрон.
Это был не самый простой год. Самоподготовка? Будет весна, обсудим с Касперовичем, с Майгуровым, с тренерским штабом, будем находить компромиссы, чтобы показать на следующий год свой результат. Сезон сложный, хоть и не скажу, что неудачный».
На чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения) Логинов завоевал бронзовую медаль в эстафете.
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