Логинов рад победе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Рад, что сегодня получилась хорошая гонка в тяжелых биатлонных условиях. Думаю, это хороший праздник для всей нашей команды. Для меня это очень важный результат, потому что до Нового года не все получалось, хоть и провел очень хороший подготовительный сезон. Рад, что это все вылилось в результат», — сказал Логинов в интервью после гонки.

«I'm really happy with this good competition because the conditions were really tough»



Alexander Loginov starts 2022 with the first World Cup win for @russianbiathlon this season.



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Россиянин преодолел дистанцию за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен. Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку.