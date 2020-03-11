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Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло

11:56
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Российский биатлонист Александр Логинов пропустит этап Кубка мира в норвежском Осло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Сергея Белозерова. Также он указал, что команду в Осло пополнят Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, которые большую часть сезона провели в Кубке IBU.

28-летний спортсмен из-за проблем со здоровьем снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Также он может пропустить и этап в Контиолахти (Финляндия), который пройдет 12-15 марта. Соревнования в Осло запланированы на 20-22 марта.

Предполагается, что в Норвегии российскую команду также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7945867

Кубок мира по биатлону

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