Логинов продолжит готовиться к январским этапам Кубка мира отдельно от сборной

Российский биатлонист Александр Логинов к январским этапам Кубка мира будет готовиться у себя дома в Саратове, в то время как национальная команда проведет тренировочный сбор в Сочи, сообщает ТАСС.

Логинов является лучшим российским биатлонистом в нынешнем сезоне, однако в личных гонках на первых четырех этапах Кубка мира он не сумел подняться выше десятого места. К сезону чемпион мира в спринте готовился по индивидуальному плану отдельно от сборной.

Кубок мира возобновится двумя этапами в Оберхофе (Германия), которые пройдут с 8 по 17 января. В этом же месяце еще один этап примет Антхольц (Италия).