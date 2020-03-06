Логинов после провала в спринте опустился в общем зачете, Йоханнес Бе сократил отставание от Фуркада

Россиянин Александр Логинов опустился на седьмое место в общем зачете Кубка мира. В сегодняшнем спринте на этапе в Нове-Место он занял 65-е место.

Победитель гонки Йоханнес Бе сократил отставание от лидера общего зачета Мартена Фуркада и идущего вторым Кантена Фийона Майе.

В зачете спринта Логинов потерял три позиции, опустившись со второго места на пятое, Фуркад сохранил первую строчку.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 826 (+38)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 766 (+54)

3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 750 (+60)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 671 (+48)

5 (5). Симон Дестье (Франция) — 610 (+34)

6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 578 (+31)

7 (6). Александр Логинов (Россия) — 570 (0)...

15 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 370 (+3)...

32 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 138 (0)...

35 (35). Никита Поршнев (Россия) — 130 (0)...

54 (61). Эдуард Латыпов (Россия) — 63 (+24)...

61 (58). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)...

67 (66). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

70 (68). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

Спринт (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 306 (+38)

2 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 288 (+54)

3 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 267 (+48)

4 (6). Йоханнес Бе (Норвегия) — 263 (+60)

5 (2). Александр Логинов (Россия) — 251 (0)

6 (5). Симон Дестье (Франция) — 250 (+34)...

9 (7). Матвей Елисеев (Россия) — 203 (+3)...

41 (35). Никита Поршнев (Россия) — 48 (0)...

44 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 43 (+24)...

48 (42). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (0)...

66 (63). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 7329 (+440)

2 (2). Франция — 7277 (+426)

3 (3). Германия — 6511 (+386)

4 (4). Россия — 6206 (+327)

5 (5). Австрия — 5469 (+361)

6 (6). Швеция — 5156 (+301)