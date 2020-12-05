Логинов: «Не пойму, почему не могу отработать стрельбу на ноль, как я умею»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянин занял 24-е место.

— Достаточно ветрено было, на пристрелке все понимали, что многое будет решать стрельба, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Стрельба не получилась, я ее потерял. Не пойму, почему я не могу отработать на ноль, как я умею. Сейчас явно не моя стрельба.

Контактные гонки тем и сложны, что у всех есть какие-то сильные отрезки на трассе. Для меня немного было тяжеловато, потому что в тех участках, где я могу идти быстрее, мне приходилось в кого-то втыкаться. Можно было бы чуть-чуть проходить быстрее.

На эстафете мне все равно, какой этап бежать. Главное, чтобы показать максимум для команды. Усталости пока нет.