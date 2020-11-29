Логинов надеется, что через неделю ему будет полегче

Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Он занял 12-е место.

«Надеюсь, что через неделю будет полегче, связка тяжелая, индивидуалка и спринт, 30 километров за два дня, думаю, что еще разгонит меня, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Отдохнуть нужно, восстановиться и дальше в бой».

Также россиянин объяснил, почему он уступил Йоханнесу Бе 56 секунд по скорости.

«У меня была вторая развивающая работа, не хватает немного скорости, не успел набрать, не из-за того, что я так сам хотел, а просто коррективы подготовки, не получилось контрольные старты провести», — отметил Логинов.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В тройку лучших также попали шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.