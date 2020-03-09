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Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии по состоянию здоровья

11:35
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что его физическое состояние может не позволить ему принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

— Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут, — приводит слова Логинова «Матч ТВ». — Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло.

Этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1168205_Jesli_ipropushhu_etap_vOslo_toneiz_za_bolelshhikov_aiz_za_problem_sozdorovjem_Intervju_sAleksandrom_Loginovym

Кубок мира по биатлону

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