Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии по состоянию здоровья
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что его физическое состояние может не позволить ему принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
— Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут, — приводит слова Логинова «Матч ТВ». — Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло.
Этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1168205_Jesli_ipropushhu_etap_vOslo_toneiz_za_bolelshhikov_aiz_za_problem_sozdorovjem_Intervju_sAleksandrom_Loginovym