Логинов: «Меня выбило падение, прошел с одной палкой 200 метров»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

«В любом случае можно занести эту гонку в актив. Когда все бегут быстро и стреляют точно, то надо работать оптимально. Меня выбило это падение на финише. Прошел с одной палкой метров 200. Подкосило это меня на финишном круге», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский биатлонист сломал палку после четвертого рубежа. Уходя со стрельбища, россиянин некоторое время бежал с одной палкой, после чего тренеры передали ему недостающий инвентарь.