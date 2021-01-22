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Логинов: «Меня выбило падение, прошел с одной палкой 200 метров»

16:37
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

«В любом случае можно занести эту гонку в актив. Когда все бегут быстро и стреляют точно, то надо работать оптимально. Меня выбило это падение на финише. Прошел с одной палкой метров 200. Подкосило это меня на финишном круге», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский биатлонист сломал палку после четвертого рубежа. Уходя со стрельбища, россиянин некоторое время бежал с одной палкой, после чего тренеры передали ему недостающий инвентарь.

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