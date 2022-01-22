Логинов и Серохвостов пропустят масс-старт в Антхольце

Российские биатлонисты Логинов и Серохвостов снялись с масс-старта на Кубке мира в Антхольце

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят масс-старт в рамках этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Изначально оба спортсмена были заявлены на гонку, но сейчас они отсутствуют в старт-листе на официальном сайте IBU. Таким образом, Россию в гонке представят лишь два биатлониста — Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.

Масс-старт у мужчин состоится сегодня, 22 января. Начало гонки — в 14.50 (мск).