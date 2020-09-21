Логинов, Елисеев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах Кубка мира

Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина гарантировали себе участие в первых четырех этапах Кубка мира, поскольку в прошлом сезоне в общем зачете попали в число 30 сильнейших.

— Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы, — рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский ТАСС. — Сейчас ограничились топ-30, в следующем году все будет зависеть от плотности результатов. Если она изменится, внесем изменения в критерии.

В мужскую и женскую команду на первые четыре этапа Кубка мира войдут максимум по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский и старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Для отбора биатлонистов на первые этапы Кубка мира было решено отказаться от проведения отборочных стартов.