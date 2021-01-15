Логинов дал прогноз на масс-старт в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов после эстафеты в Оберхофе дал прогноз на масс-старт.

«Как оценю свое состояние? Да видно, что уже ноги лучше себя чувствуют, самочувствие также лучше. С каждой гонкой проще и проще. В масс-старте должно бежаться еще легче, думаю, там есть шансы на хорошие места», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужской масс-старт пройдет в воскресенье, 17 января.