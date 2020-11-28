Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Легрейд, выигравший первую гонку на Кубке мира, прокомментировал победу

15:23

Норвежец Штурла Легрейд прокомментировал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Понятия не имею, как я смог победить. До меня еще это не дошло, я все еще витаю в облаках. Я был сосредоточен на том, чтобы ровно проходить все круги. Про места вообще не думал. Было безумием услышать на трассе, что я иду ровно с Йоханнесом и Тарьеем, а внезапно уже лидирую. Я не так хорошо стреляю на тренировках, но что-то происходит, когда бегу с флагом на груди. Надеюсь, так и будет в будущем», — сказал Легрейд в эфире TV2.

Кубок мира по биатлону

Опрос

проголосовало: 2996
Все опросы
Чего вы ждете от биатлонного сезона-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир