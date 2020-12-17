Штурла Легрейд выиграл спринт на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. 23-летний норвежец прошел дистанцию за 23 минуты и четыре секунды, не допустив ни одного промаха.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Восемь секунд Легрейду уступил Йоханнес Дале, 20 секунд — Йоханнес Бе.

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 13-е место.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины. Спринт 10 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23.04,9 (0 шт. кругов)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 7,9 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,9 (2)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 42,5 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 44,9 (0)

6. Дмитрий Пидручный (Украина) — 51,3 (0)

13. Евгений Гараничев (Россия) — 1.09,9 (0)

17. Александр Логинов (Россия) — 1.21,3 (2)

30. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.50,5 (2)

34. Антон Бабиков (Россия) — 1.51,6 (0)

38. Матвей Елисеев (Россия) — 2.02,7 (2)

73. Карим Халили (Россия) — 2.57,2 (1)