Штурла Легрейд выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

23-летний норвежец, в четверг выигравший спринт, прошел дистанцию за 31 минуту и 14 секунд, пройдя один штрафной круг. Вторым стал француз Эмильян Жаклен, третье место — у Йоханнеса Бе.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который занял 18-е место.

Эта гонка стала 36-й подряд без медалей для российских биатлонистов.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 31.14,9 (1 шт. круг)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 8,5 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,9 (3)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 13,0 (0)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) — 15,7 (0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,6 (4)

18. Матвей Елисеев (Россия) — 1.50,9 (0)

22. Александр Логинов (Россия) — 2.05,5 (3)

25. Евгений Гараничев (Россия) — 2.13,0 (3)

29. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.31,7 (2)

37. Антон Бабиков (Россия) — 3.10,2 (2)