Легрейд поделился эмоциями после победы в стартовой гонке сезона

Победитель стартовый гонки нового сезона Кубка мира Штурла Легрейд поделился эмоциями после финиша.

— Понимал, что безошибочная стрельба может позволить мне выиграть гонку, — сказал норвежец в эфире «Матч ТВ». — Это был самый нервный момент в моей карьере.

К сожалению, условия изоляции. Большого празднования не будет.

Завтрашний старт в «желтой майке» — это мечта. В прошлом году я максимум попадал в десятку. И сейчас был бы рад такому результату. Так что невероятно счастлив победе.