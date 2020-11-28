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Легрейд поделился эмоциями после победы в стартовой гонке сезона

14:40
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Победитель стартовый гонки нового сезона Кубка мира Штурла Легрейд поделился эмоциями после финиша.

— Понимал, что безошибочная стрельба может позволить мне выиграть гонку, — сказал норвежец в эфире «Матч ТВ». — Это был самый нервный момент в моей карьере.

К сожалению, условия изоляции. Большого празднования не будет.

Завтрашний старт в «желтой майке» — это мечта. В прошлом году я максимум попадал в десятку. И сейчас был бы рад такому результату. Так что невероятно счастлив победе.

Кубок мира по биатлону

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