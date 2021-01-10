Легрейд отметил работу Латыпова на финише смешанной эстафеты

Норвежец Штурла Легрейд прокомментировал поражение от Эдуарда Латыпова на финише смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Я известен в биатлонном сообществе как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне нужен был отрыв на подъеме. Тем не менее, россиянин был силен, мне не повезло и мы заняли второе место. Он здорово присел мне за спину, а потом оторвался», — приводит NRK слова Легрейда.

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира.