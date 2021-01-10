Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Легрейд отметил работу Латыпова на финише смешанной эстафеты

15:35

Норвежец Штурла Легрейд прокомментировал поражение от Эдуарда Латыпова на финише смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Я известен в биатлонном сообществе как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне нужен был отрыв на подъеме. Тем не менее, россиянин был силен, мне не повезло и мы заняли второе место. Он здорово присел мне за спину, а потом оторвался», — приводит NRK слова Легрейда.

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир