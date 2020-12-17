Легрейд объяснил секрет успеха в нынешнем сезоне
19:21
Норвежский биатлонист Штурла Легрейд прокомментировал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
«Очень удивлен, что в этом сезоне у меня больше побед, чем у Йоханнеса. В чем секрет? Я просто работаю в одной сборной с лучшими биатлонистами мира. Это и приносит свой результат», — сказал Легрейд в эфире телеканала «Матч ТВ».
На данный момент 23-летний спортсмен находится на четвертом месте в общем зачете Кубка мира.
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