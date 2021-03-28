Легрейд не смог въехать в Норвегию со своей девушкой-биатлонисткой

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд 28 марта в интервью VG рассказал, что не смог вместе с девушкой-биатлонисткой Хлоей Льюинс попасть в Норвегию из-за карантинных ограничений.

«Я хотел отвезти ее в Норвегию, но когда это не сработало, мы решили провести здесь некоторое время вместе, прежде чем она улетит домой», — заявил Легрейд.

Льюинс — 21-летняя американская биатлонистка, лучшим результатом которой является 67-е место в спринте на чемпионате мира.