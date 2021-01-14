Легрейд не попал в состав мужской сборной Норвегии на эстафету в Оберхофе

Официальный сайт IBU опубликовал состав мужской сборной Норвегии на эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

На первом этапе у скандинавов побежит Ветле Кристиансен, на втором — Йоханнес Дале, а далее братья Бе — Тарьей и Йоханнес.

Не примет участие в гонке второй номер общего зачета Кубка мира Штурла Легрейд, причина такого решения на данный момент неизвеста.

Мужская эстафета пройдет в пятницу, 15 января. Начало — в 16.30 (мск).