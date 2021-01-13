Легрейд мог выступать за сборную Швеции

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд рассказал историю, как два года назад ему предлагали выступать за сборную Швеции.

«В 2019 году произошла интересная история. Однажды я рассказал человеку из компании «Madshus», чьими лыжами я пользуюсь, что у меня отец — швед. У него были хорошие связи со шведскими биатлонистами, и мне позвонил менеджер сборной Андерс Бистрем, который предложил выступать за Швецию. Я считаю, в тот момент сделал правильный выбор, когда ответил, что хочу выступать только за Норвегию и поблагодарил за обращение», — сказал Легрейд в интервью TV2.

В нынешнем сезоне Кубка мира 23-летний норвежец выиграл пять гонок, и на данный момент занимает второе место в общем зачете с 481 очком. Лидирует Йоханнес Бе — 522 очка.