Легрейд мог выступать за сборную Швеции
Норвежский биатлонист Штурла Легрейд рассказал историю, как два года назад ему предлагали выступать за сборную Швеции.
«В 2019 году произошла интересная история. Однажды я рассказал человеку из компании «Madshus», чьими лыжами я пользуюсь, что у меня отец — швед. У него были хорошие связи со шведскими биатлонистами, и мне позвонил менеджер сборной Андерс Бистрем, который предложил выступать за Швецию. Я считаю, в тот момент сделал правильный выбор, когда ответил, что хочу выступать только за Норвегию и поблагодарил за обращение», — сказал Легрейд в интервью TV2.
В нынешнем сезоне Кубка мира 23-летний норвежец выиграл пять гонок, и на данный момент занимает второе место в общем зачете с 481 очком. Лидирует Йоханнес Бе — 522 очка.
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