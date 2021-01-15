Латыпов рассказал о работе на последнем этапе в эстафете в Оберхофе

Финишер сборной России Эдуард Латыпов подвел итоги мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Я не так часто завершаю эстафету, едва ли не впервые сегодня работал на последнем этапе. Опыта надо еще набраться, буду добавлять в дальнейшем. За счет чего удалось обойти Хорна? Выбрал правильную тактику. Перед заключительным подъемом немного сдал, а потом резко рванул вперед, и немец не догнал», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем мужской эстафеты стала сборная Франции. Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.