Латыпов рассказал о победном финише в смешанной эстафете в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, за счет чего на последнем круге удалось обойти норвежца Штурлу Легрейда и француза Кентена Фийона Майе и одержать победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Помимо Латыпова, за сборную России бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Александр Логинов.

«Особо не думал предпринимать резких движений. Задача была держаться за норвежцем. Дальше смотреть позиции для атаки и контролировать этот момент. По всей дистанции получилось это сделать: поработать за Легрейдом и сделать в конце этот рывок. Когда мы бежали, везде на трассе были тренеры и специалисты. Они подсказывали, как лучше действовать. Давали информацию по тому, какая обстановка позади нас. Да и просто подгоняли, что надо работать-работать. Этот нахлест, эта позитивная волна тоже помогает», — сказал Латыпов в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и чемпионате мира.