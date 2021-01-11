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Латыпов рассказал о победном финише в смешанной эстафете в Оберхофе

14:16
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, за счет чего на последнем круге удалось обойти норвежца Штурлу Легрейда и француза Кентена Фийона Майе и одержать победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Помимо Латыпова, за сборную России бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Александр Логинов.

«Особо не думал предпринимать резких движений. Задача была держаться за норвежцем. Дальше смотреть позиции для атаки и контролировать этот момент. По всей дистанции получилось это сделать: поработать за Легрейдом и сделать в конце этот рывок. Когда мы бежали, везде на трассе были тренеры и специалисты. Они подсказывали, как лучше действовать. Давали информацию по тому, какая обстановка позади нас. Да и просто подгоняли, что надо работать-работать. Этот нахлест, эта позитивная волна тоже помогает», — сказал Латыпов в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1297350_Na_podjeme_skazali_chto_nemec_daleko_Ponal_chto_my_vtrojem_boremsa_za_pobedu_Razbirajem_etap_Latypova_vmeste_s_samim_biatlonistom?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=fantasticheskiy-finis

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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