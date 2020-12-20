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Латыпов примет участие в масс-старте в Хохфильцене

11:49
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира-2020/21 в Хохфильцене (Австрия).

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) Латыпов был первым запасным и выйдет на старт благодаря тому, что с гонки снялся норвежец Эрлер Бьонтегорд.

Мужской масс-старт состоится сегодня, 20 декабря. Начало — в 14.00 (мск). Вместе с Латыповым выступят еще три россиянина — Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/235

Кубок мира по биатлону

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