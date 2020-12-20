Латыпов примет участие в масс-старте в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира-2020/21 в Хохфильцене (Австрия).

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) Латыпов был первым запасным и выйдет на старт благодаря тому, что с гонки снялся норвежец Эрлер Бьонтегорд.

Мужской масс-старт состоится сегодня, 20 декабря. Начало — в 14.00 (мск). Вместе с Латыповым выступят еще три россиянина — Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.