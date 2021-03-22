Латыпов: «Первый подиум, в заключительной гонке сезона, это круто»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, где он завоевал серебряную медаль в свой день рождения.

«Это радостный день. Первый подиум, в заключительной гонке сезона, это круто! Международный сезон завершен, спасибо всем болельщикам за поздравления, за вашу поддержку и веру в нас! Дальше с еще большой мотивацией в новый сезон», — написал Латыпов в Instagram.

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте.

«Я хочу поздравить Эдуарда Латыпова, — сообщил Драчев «СЭ». — В день рождения он сделал себе хороший подарок. Этот результат я бы не оценивал, как какое-то завершение работы. Это такой подарок к окончанию сезона, потому что мы видели, как много штрафных кругов крутили спортсмены в этом масс-старте».