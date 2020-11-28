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Латыпов остался удовлетворен своим результатом в индивидуальной гонке

14:50
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Россиянин Эдуард Латыпов остался удовлетворен своим результатом в стартовой гонке нового сезона. В индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти он показал 44-й результат.

— Для первого старта, думаю, неплохо, — сказал Латыпов вэфире «Матч ТВ». — В прошлом году проигрыш был гораздо больше. Не сказать, что бежалось комфортно. Но я знаю, что могу добавить.

Трасса сложная. Подъемы все в каше.

Кубок мира по биатлону

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