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Латыпов оценил свое выступление в спринте на Кубке мира

14:28
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями после выступления в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Он занял 20-е место.

«Задача была хорошо разогнаться и держать эту скорость, после гонки в субботу не очень хорошо себя чувствовал, до конца не восстановился, на финише просел, сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Сложные погодные условия, но по времени я первые два круга справился, осталось поправить финишный круг и можно бороться».

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В тройку лучших также попали шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1277952_Eduard_Latypov_Po_vremeni_ja_pervyje_dva_kruga__spravilsa_ostalos_popravit_finishnyj_krug_i_mozhno_borotsa

Кубок мира по биатлону

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