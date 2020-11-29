Латыпов оценил свое выступление в спринте на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями после выступления в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Он занял 20-е место.

«Задача была хорошо разогнаться и держать эту скорость, после гонки в субботу не очень хорошо себя чувствовал, до конца не восстановился, на финише просел, сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Сложные погодные условия, но по времени я первые два круга справился, осталось поправить финишный круг и можно бороться».

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В тройку лучших также попали шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.