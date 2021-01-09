Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Латыпов допустил 5 промахов и показал 22-й результат.

— Не знаю, что случилось. Большой разброс был, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Надо разговаривать с тренерами, не могу понять. Чувствовал себя нормально. Стоя руки замерзли немного, первые два раза промазал, потом собрался.

Готов ли к эстафете? Да, осталось убрать недочеты, и все будет хорошо.