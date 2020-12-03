Латыпов не может объяснить причины промахов в спринте

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов после спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти высказался по поводу своей неудачной стрельбы. Россиянин допустил четыре промаха — по два лежа и стоя.

— Самочувствие было хорошее, на трассе чувствовал хорошо. Не знаю, в скорости добавляю, в стрельбе пропадает что-то, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Уверенно стреляю, не могу объяснить, почему промахи. Картинка была идеальная для выстрела, когда лежа промазал два, не мог понять, почему.

Трансляция спринта