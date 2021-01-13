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Латыпов: «На финише резко закружилась голова. Надеюсь, в других гонках самочувствие будет отличное»

18:08
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, где занял 15-е место.

«Один промах на лежке — это нормально. Конечно, немного поспешил, потому что был штиль. Думаю, мое возрастающее отставание на кругах связано с ямами после гор. Ощущение, что что-то есть, а добавить не получается. Идешь и понимаешь, что проигрываешь. Выжимаешь все из себя. Когда пришел на финиш, у меня резко закружилась голова. Надеюсь, что в других гонках самочувствие будет отличное», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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