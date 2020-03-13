Лариса Куклина: «Для меня это лучший спринт в этом сезоне»

Россиянка Лариса Куклина оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Для меня это лучший спринт в этом сезоне, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». — Но не смогла последний круг доработать. Можно сказать, что мышцы настолько сковало, что не смогла ничего сделать.

В техническом плане для меня это самая сложная трасса. Очень сложно проходить тяжелые подъемы. На них и формируется основной проигрыш. Не смогла справиться с рельефом этой трассы.

Российскую публику не видела, но слышала. В лесу очень громко кричат и поддерживают.