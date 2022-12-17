Легрейд стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Норвежец Штурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).

Норвежец преодолел дистанцию в 12,5 километра за 29:44,1 с одним промахом. На втором месте финишировал его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен (+24,6, два промаха).

Замкнул тройку Йоханнес Бе (+35,8, два промаха).

В воскресенье, 18 декабря на этапе Кубка мира в Анси пройдет мужской масс-старт. Начало — в 14.10 (мск).