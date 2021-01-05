Куклина удивлена тому, как в Оберхофе соблюдают изоляцию

Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала об остановке в Оберхофе.

«Пробежалась по улицам Оберхофа. На улице — полная тишина, людей вообще нет, встретила, наверное, человека два. Патрулирует машина полицейская — и все.

Вот это называется — полный локдаун. Люди полностью соблюдают самоизоляцию, вообще ничего не работает — все закрыто, полная тишина, никого нет", — сказала Куклина.

В Оберхорфе пройдет пятый и шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования продлятся с 8 по 17-е января.