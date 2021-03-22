Куклина поздравила белорусских биатлонисток с успешным сезоном

Российская биатлонистка Лариса Куклина 22 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

На снимке вместе с Куклиной белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Анна Сола.

«Девочки! Этот сезон вошел в историю! Ваша команда большущие молодцы. Надеюсь, скоро встретимся», — подписала пост Куклина.

В сезоне-2020/21 сборная Белоруссии обошла Россию в женском зачете Кубка наций, заняв пятое место. В следующем сезоне белоруски смогут выставлять на спринты и индивидуальные гонки по шесть спортсменок, россиянки — пять.