Куклина поздравила белорусских биатлонисток с успешным сезоном
14:35
Российская биатлонистка Лариса Куклина 22 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
На снимке вместе с Куклиной белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Анна Сола.
«Девочки! Этот сезон вошел в историю! Ваша команда большущие молодцы. Надеюсь, скоро встретимся», — подписала пост Куклина.
В сезоне-2020/21 сборная Белоруссии обошла Россию в женском зачете Кубка наций, заняв пятое место. В следующем сезоне белоруски смогут выставлять на спринты и индивидуальные гонки по шесть спортсменок, россиянки — пять.
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