Куклина первой из россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке в Антерсельве

Стали известны стартовые номера в женской индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Первой из россиянок на трассу выйдет под третьим номером Лариса Куклина, почти сразу за ней Евгения Павлова, у которой восьмой номер. Ульяна Кайшева побежит 24-й, Светлана Миронова — 41-й, Ирина Казакевич — 65-й и Татьяна Акимова — 83-й. Всего на старт выйдет 96 спортсменок.

Женская индивидуальная гонка начнется в 16.30 (мск).