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Куклина — об антирекорде сборной России: «39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю...»

13:55
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Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о том, что национальная команда не может выиграть ни одной медали на протяжении 39 гонок.

«39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю... Серьезно, я вообще не знаю, что в интернете творится, вообще не открываю. У меня только Instagram и то его зачастую муж ведёт. Я больше ничего не вижу.

39 гонок без медалей — это, конечно, нехорошо, печаль. Но я уверена, что каждый пытается показать максимальный результат. Видимо, мы готовы на то, что показываем", — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

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