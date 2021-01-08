Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о том, что национальная команда не может выиграть ни одной медали на протяжении 39 гонок.

«39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю... Серьезно, я вообще не знаю, что в интернете творится, вообще не открываю. У меня только Instagram и то его зачастую муж ведёт. Я больше ничего не вижу.

39 гонок без медалей — это, конечно, нехорошо, печаль. Но я уверена, что каждый пытается показать максимальный результат. Видимо, мы готовы на то, что показываем", — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».