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Куклина о неудаче на старте сезона: «Не впервой вставать с колен»

18:35
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о неудачном старте Кубка мира. На втором этапе в Контиолахти спортсменка упала во время индивидуальной гонки, получила множественные ушибы и снялась со спринта.

«Не ожидала такого начала сезона... Но не впервой мне вставать с колен, приняла все как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах», — написала Куклина в Instagram и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Кубок мира по биатлону

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