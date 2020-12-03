Куклина о неудаче на старте сезона: «Не впервой вставать с колен»

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о неудачном старте Кубка мира. На втором этапе в Контиолахти спортсменка упала во время индивидуальной гонки, получила множественные ушибы и снялась со спринта.

«Не ожидала такого начала сезона... Но не впервой мне вставать с колен, приняла все как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах», — написала Куклина в Instagram и поблагодарила болельщиков за поддержку.