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Куклина — о 64-м месте в спринте: «Результат, который можно назвать дном»

Куклина назвала дном свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
18:36
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Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о своем выступлении в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Куклина заняла 64-е место. Она отстала от представительницы Беларуси Анны Солы, занявшей первое место, на 2 минуты 51 секунду.

«Ждала, что здесь будет лучше и легче бежаться, всегда горы давались легче, но что-то пошло не так. В первую очередь мы работали с оружием, пытались устранить ошибку в стрельбе. Что касается хода, то тут все в совокупности: немножко то одного не хватает, то другого. В итоге получается результат, который можно назвать дном», — сказала Куклина во флеш-интервью после гонки.

Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич. Она заняла 19-е место.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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