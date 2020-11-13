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Кубок мира в сезоне-2020/21 в Пекине проводится не будет

21:01
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Восьмой этап Кубка мира сезона-2020/21 не будет проводится в Пекине из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Этап должен был пройти с 23 февраля по 1 марта.

Изменения связаны с введением МОК и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Кубок мира по биатлону

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