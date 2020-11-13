Кубок мира в сезоне-2020/21 в Пекине проводится не будет

Восьмой этап Кубка мира сезона-2020/21 не будет проводится в Пекине из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Этап должен был пройти с 23 февраля по 1 марта.

Unfortunately this means Stage 8 of the BMW IBU World Cup season 2020/2021 will not take place in Beijing in February and March 2021 — however, we support this decision and we are looking forward to great Olympic Winter Games in @Beijing2022. https://t.co/DOqXBhPmZC — IBU (@biathlonworld) November 13, 2020

Изменения связаны с введением МОК и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире.