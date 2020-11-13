Кубок мира в сезоне-2020/21 в Пекине проводится не будет
21:01
Восьмой этап Кубка мира сезона-2020/21 не будет проводится в Пекине из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.
Этап должен был пройти с 23 февраля по 1 марта.
Изменения связаны с введением МОК и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное